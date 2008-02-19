Янукович поїде в Брюсель відмовляти НАТО приймати Україну

26 лютого Віктор Янукович полетить до Брюсселя переконувати керівництво Північноатлантичного альянсу, що більшість українців не підтримують вступ країни до НАТО. Про це заявила в ефірі "Свободи слова" на ІСТV Ганна Герман.

« Ми поки що не отримали відповіді на листа Януковича до керівництва НАТО, де ми хочемо просити НАТО звернути увагу на ті 54% українських людей, які поки що не хочуть вступати до НАТО. Оскільки ми відповіді не отримали, то 26 лютого наша делегація знову полетить до Брюсселя і відкрито і чесно, як це було в вересні 2006 року, знову висловить свою позицію: ми хочемо, щоб українці самі вирішували свою долю», - зауважила народний депутат.

Як відомо, Партія регіонів продовжує наполягати на необхідності якнайшвидше провести референдум про ставлення українців до вступу в НАТО.