Луценко тимчасово відсторонив від обов`язків начальника ДАІ

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО тимчасово відсторонив від виконання службових обов’язків начальника Державного департаменту ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ до закінчення службового розслідування за фактом інциденту за участю голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили в ДЗГ, таке рішення було прийнято Ю.ЛУЦЕНКОМ після вчорашньої міжвідомчої наради, що відбулася в МВС за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«За ініціативою міністра, начальник ДДАІ України відсторонений від виконання службових обов’язків до завершення службового розслідування», - зазначили в МВС, додавши при цьому, що найближчим часом МВС планує провести позачергову атестацію співробітників спецпідрозділу ДАІ МВС «Кобра» «з метою перевірки професійної придатності кожного працівника».

Також в ДЗГ поінформували, що заступника начальника спецзагону «Кобра» Олексія КОЖУ було звільнено з посади ще до вчорашньої наради за результатами службового розслідування, яке почалося 16 листопада.

Крім того, за результатами додаткової перевірки також прийняте рішення звільнити з посади заступника начальника ДАІ України Леоніда МИКОЛАЄНКА, який відповідав за діяльність «Кобри» та начальника вказаного спецпідрозділу ДАІ Дмитра ЦИМАХОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 лютого, Президент зобов`язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України С.КОЛОМІЙЦЯ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника написати заяви про звільнення з посад.

Про це він заявив на колегії МВС України після того, як А.ЯЦЕНЮК розповів про один з випадків на дорозі, свідком якого він став особисто.