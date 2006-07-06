”Наша Україна” не голосуватиме щодо спікера, але паротяг тягтиме

Фракція «Наша Україна» не братиме участі у голосуванні щодо голови Верховної Ради, повідомив журналістам лідер фракції Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Ми не будемо брати участі у голосуванні».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також зазначив, що депутати фракції «Наша Україна» не будуть брати бюлетені для голосування.

Коментуючи ситуацію, яка склалась у парламенті, він зазначив, що, «очевидно, десь ми щось не допрацювали, десь існують недоречності». «Нам треба думати про те, як рухатися далі: чи зміцнювати коаліцію, чи рухатися в бік зовсім іншої коаліції, але вже очевидно, що ні інтереси 190 депутатів не можуть бути ігноровані, ні інтереси 200 депутатів не можуть ігноровані. А справа зводиться до простого: де у цій грі на даний момент соціалісти – вони на Майдані, чи вони за Майданом», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На уточнююче запитання журналістів, де саме перебуває «Наша Україна», він відповів: «Ми у паровозі, ми все рівно тягнемо цей паровоз. І сцена у вагонах, і періодично у цю сцену заходять одні, сходять з неї інші, а ми все одно маємо тягнути цей паротяг».

Як відомо, на посаду спікера від СПУ запропоновано кандидатуру Олександра МОРОЗА, від Партії регіонів – Миколу АЗАРОВА.