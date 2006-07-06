Янукович: сьогодні ми побачимо нову коаліцію

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що голова Верховної Ради буде обраний сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

На запитання, чи буде змінено формат коаліції, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що конфігурацію нової коаліції “побачимо під час голосування”.

Відповідаючи на запитання, за кого голосуватиме його фракція: члена Партії регіонів Миколи АЗАРОВА чи лідера СПУ Олександра МОРОЗА, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Ми висунули свого кандидата, ми зараз будемо рахувати голоси і вважаю, що нам вистачить голосів».

«На мій погляд, сьогодні буде обраний голова ВР», - додав він.