Янукович: сьогодні ми побачимо нову коаліцію
18:53, 06 липня 2006Політика
773
Він впевнений, що спікера буде обрано
Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що голова Верховної Ради буде обраний сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
На запитання, чи буде змінено формат коаліції, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що конфігурацію нової коаліції “побачимо під час голосування”.
Відповідаючи на запитання, за кого голосуватиме його фракція: члена Партії регіонів Миколи АЗАРОВА чи лідера СПУ Олександра МОРОЗА, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Ми висунули свого кандидата, ми зараз будемо рахувати голоси і вважаю, що нам вистачить голосів».
«На мій погляд, сьогодні буде обраний голова ВР», - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter