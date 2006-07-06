Регіони проголосують за Мороза в обмін на прем`єрство Азарова

Фракція Партії регіонів готова проголосувати за кандидатуру лідера СПУ Олександра МОРОЗА на посаду голови Верховної Ради в обмін на те, що він запропонує Президенту Віктору ЮЩЕНКУ внести у парламент подання на прем’єрство члена Партії регіонів Миколи АЗАРОВА.

Про це УНІАН на умовах анонімності повідомив один із депутатів фракції Партії регіонів.

«Такі домовленості на сьогодні існують. Водночас я поки не можу бути остаточно впевненим, оскільки навіть у нашій фракції далеко не всі знають, які є гарантії для реалізації цього», - сказав депутат.

На запитання, чи погодиться Президент подати кандидатуру М.АЗАРОВА на розгляд парламенту у випадку реалізацїі домовленостей між СПУ та Партією регіонів, депутат висловив переконання, що В.ЮЩЕНКО зробить це. «Я думаю, що Президент погодиться. Ви ж бачите, його сьогодні немає в Києві», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, що конфігурацію нової коаліції “побачимо під час голосування” по спікеру.