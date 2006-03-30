Шуфрич ”переповзе” до Тимошенко?

Перший номер виборчого списку блоку «Наша Україна», прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ прогнозує, що лідер Соціал-демократичної партії (об`єднаної), який заявив про свою відставку, Віктор МЕДВЕДЧУК і частина його прихильників з СДПУ(о) приєднаються до партії «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я навіть думаю, що вчорашня відставка пана МЕДВЕДЧУКА означає, що вони тихенько переповзуть в одну з партій, яка називається “Батьківщиною”. Перевірите мій прогноз», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора В.МЕДВЕДЧУК заявив про свою відставку з посади голови СДПУ(о) у зв`язку з низькими результатами, набраними на виборах «Опозиційним блоком НЕ ТАК!», сформованим на основі СДПУ(о).