Яценюк сам закрився в своєму кабінеті
10:21, 20 лютого 2008Політика
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Спікер відмовився відкривати засідання ВР
Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк не має наміру відкривати пленарне засідання в середу. «Як я можу відкривати засідання, якщо трибуна заблокована?», – сказав він.
Спікер зареєструвався за столом реєстрації і пішов працювати до свого кабінету, пише Обком.
Як повідомлялося, голова фракції блоку свого імені в Раді Володимир Литвин прогнозує проведення погоджувальної ради парламенту за участю Яценюка і лідерів фракцій у четвер, 21 лютого.
З 18 січня опозиція блокує засідання Верховної Ради.
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