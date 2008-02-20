Яценюк сам закрився в своєму кабінеті

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк не має наміру відкривати пленарне засідання в середу. «Як я можу відкривати засідання, якщо трибуна заблокована?», – сказав він.

Спікер зареєструвався за столом реєстрації і пішов працювати до свого кабінету, пише Обком.

Як повідомлялося, голова фракції блоку свого імені в Раді Володимир Литвин прогнозує проведення погоджувальної ради парламенту за участю Яценюка і лідерів фракцій у четвер, 21 лютого.

З 18 січня опозиція блокує засідання Верховної Ради.