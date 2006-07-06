БЮТ не віддасть свої голоси за Мороза

Фракція БЮТ не братиме участі в голосуванні щодо голови Верховної Ради.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН народний депутат, член фракції БЮТ Віталій ЧЕПІНОГА.

«Ми не будемо брати участі у голосуванні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що його фракція не братиме участі у голосуванні щодо спікера.