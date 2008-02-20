Литвин розуміє Яценюка: я це сам пережив

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН категорично проти порушення питання про відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, наголосивши, що є категоричним противником того, “щоб парламент постійно колотило”.

Водночас В.ЛИТВИН вважає неправильним те, що голова ВР не розпочинає засідання парламенту. При цьому він зазначив, що розуміє А.ЯЦЕНЮКА “як людину, бо я це сам пережив”.

“Але водночас я категорично проти того, щоб голова Верховної Ради не розпочинав засідання парламенту”, - сказав В.ЛИТВИН.