Мер Донецька має надію, що йому в Сєверодонецьку знайдеться місце

Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО сподівається, що буде запрошений на з`їзд депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Я сподіваюся, що я буду в групі запрошених обов`язково", - сказав мер.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО уточнив, що "депутати встановили квоту для Донецька в кількості 40 делегатів", і відповідно до неї місто направить до Сєверодонецька 20 депутатів міськради і 20 депутатів районних рад.