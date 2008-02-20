Мер Донецька має надію, що йому в Сєверодонецьку знайдеться місце
11:55, 20 лютого 2008Політика
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Лукьянченко уточнив, що квоту вже поділили
Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО сподівається, що буде запрошений на з`їзд депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.
"Я сподіваюся, що я буду в групі запрошених обов`язково", - сказав мер.
О.ЛУК’ЯНЧЕНКО уточнив, що "депутати встановили квоту для Донецька в кількості 40 делегатів", і відповідно до неї місто направить до Сєверодонецька 20 депутатів міськради і 20 депутатів районних рад.
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