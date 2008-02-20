Мороз допускає, що бізнес-представники ПР примкнуть до Балоги

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ допускає можливість переходу частини бізнес-представників Партії регіонів до «адміністративної групи» "Гарт".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

«Я поки що не маю у своєму розпорядженні інформації про те, що частина представників Партії регіонів має намір увійти до створюваної Секретаріатом Президента «адміністративної групи» "Гарт". Але я допускаю, що таке можливе, оскільки авантюру з достроковими парламентськими виборами підтримала частина представників бізнес-крила Партії регіонів", - сказав О.МОРОЗ.

На його думку, "фактично, це був договір між бізнесом ПР і бізнесом НУ-НС. Вони хотіли створити після виборів широку коаліцію, у тому числі і для вирішення бізнес-питань".

Як відзначив О.МОРОЗ, "Віктор ЮЩЕНКО агітував за НУ - НС, при цьому розраховуючи, що «помаранчеві сили» не наберуть належної кількості голосів, і створення широкої коаліції стане свідомою необхідністю".

За словами О.МОРОЗА, "такий альянс ПР і НУ - НС дав би змогу не тільки міняти Конституцію, в чому особисто зацікавлений Президент, а й вирішувати корпоративні завдання".

"Але оскільки, - додав лідер СПУ, - цей план не здійснився через високий рейтинг БЮТ, то бізнес-крило ПР і НУ - НС почуваються «незадоволеними», і тому йдуть розмови про ще одні вибори до парламенту".

"Я не думаю, що це вийде", - відзначив О.МОРОЗ. Разом з тим він вважає, що "в будь-якому разі такий крок сильно ослабить Партію регіонів: вони втратять можливість, зрештою, виставити кандидата в Президенти від своєї політичної сили. І втратять довіру значної частини своїх виборців».

Як повідомлялося, 15 лютого глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявив про свій вихід з партії "Народний Союз Наша Україна".

У зв`язку з цим, зокрема, народний депутат від «Нашої України - Народної Самооборони» Борис ТАРАСЮК висловив думку, що В.БАЛОГА після виходу з «Нашої України» займеться створенням партії «Гарт».

«З контексту заяви БАЛОГИ, а також деяких політологів, які асоціюються із Секретаріатом Президента, випливає, що йдеться про підготовку до формування нової партії. Вже відома й назва цієї партії - Гарт», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Водночас голова Фонду регіональних ініціатив «Гарт», народний депутат від НУ - НС Ігор КРІЛЬ спростував інформацію про створення на базі цього фонду нової політичної партії.

"Ніякої політичної партії «Гарт» найближчим часом створено не буде. Тим паче, на базі громадського об`єднання «Фонд регіональних ініціатив «Гарт», - заявив І.КРІЛЬ.