З`їзд Нашої України змінить керівництво партії?

На з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна”, який, можливо, відбудеться наприкінці березня, може бути порушено питання про зміну керівництва партії.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат України, член Ради партії НСНУ Едуард ЗЕЙНАЛОВ. (НСНУ очолює В’ячеслав КИРИЛЕНКО – УНІАН).

Він зазначив, що партія має реагувати на вихід зі своїх лав членів, і реагувати не в стилі: “Ага, вони пішли, то нехай ідуть”. На його переконання, “потрібно розбиратися всередині партії, чому це відбулося, потрібно збирати Раду партії, з’їзд”.

Е.ЗЕЙНАЛОВ зазначив, що наприкінці лютого відбудеться засідання Ради НСНУ, а в другій половині березня може відбутися і з’їзд партії. Він не виключає того, що на ньому може порушуватися питання про зміну керівництва партії.

За його словами, “те, що відбулося, - це проблема, в тому числі проблема керівництва партії, оскільки не забезпечено нормальних відносин всередині партії”. В той же час він додав, що розуміє “всі політичні аспекти - що є посади, в тому числі керівника Секретаріату Президента, але в будь-якому випадку партія повинна розбиратися з внутрішніми проблемами”.

На запитання про те, чи є якась реакція на події в партії з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який одночасно є почесним головою НСНУ, Е.ЗЕЙНАЛОВ зазначив, що “я такої реакції не чув, мені здається, Президент України зайнятий зовсім іншими речами - ситуацією з газом, конституційною радою, НАТО, тобто дуже багато питань, які зійшлися в часі”. За словами депутата, в принципі, “це не президентська річ - займатися розборами всередині партії”. “Коли це вже дійде до краю, тоді вже у це втрутиться почесний голова і буде прийнято рішення” - додав Е.ЗЕЙНАЛОВ.

За його словами, на сьогодні достатньо “можливостей і сил всередині партії, щоб розібратися самим”. Він додав, що сьогодні відбувається не тільки вихід із партії, але й вступ до неї нових людей, “правда, можливо, вони не такі відомі”. В той же час Е.ЗЕЙНАЛОВ зазначив, що в найближчий час до НСНУ можуть увійти народні депутати із блоку “Наша Україна-Народна самооборона”.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого з партії НСНУ вийшов глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, а 19 лютого - член Політичної ради партії «Народний Союз Наша Україна», заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, народний депутат Михайло ПОЛЯНЧИЧ, заступник голови партії, народний депутат Ігор КРІЛЬ, член Президії НСНУ, народний депутат Віктор ТОПОЛОВ, член Політради партії, народний депутат Оксана БІЛОЗІР та член Політради партії, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА.