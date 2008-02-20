Рудьковський літав до Парижа не за власним бажанням?

Адвокати екс-міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО поки не отримали відповіді від Генеральної прокуратури на свою заяву щодо порушення законів співробітниками Служби безпеки України при затриманні їхнього підзахисного.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, адвокат Олексій БОНЮК сказав, що, відповідно до законодавства, у Генпрокуратури є 10 днів на підготовку відповіді, і адвокати продовжують очікувати на неї.

Також адвокати сказали, що Соціалістична партія України продовжує готувати позов до речника СБУ Марини ОСТАПЕНКО щодо надання нею недостовірної інформації у справі М.РУДЬКОВСЬКОГО в ефірі одного з українських телеканалів. За словами представника юридичного департамента СПУ Євгена ПЕТРЕНКА, такий позов буде подано найближчими днями.

Адвокати вкотре заявили, що СБУ порушила ряд процесуальних норм під час розслідування кримінальної справи проти М.РУДЬКОВСЬКОГО, а також під час його затримання.

О.БОНЮК зазначив, що під час робочої поїздки до Брюсселя М.РУДЬКОВСЬКИЙ не з власної ініціативи змінив її маршрут та графік, зокрема, відвідав Париж, що підтверджують офіційні документи. Адвокат поскаржився, що слідство не взяло їх до уваги. “Хтось незацікавлений у всебічному та об’єктивному розгляді цієї справи”, – переконаний О.БОНЮК.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що адвокати не отримали підтвердження інформації про перебування під час поїздки разом з М.РУДЬКОВСЬКИМ моделі Олександри НІКОЛАЄНКО.

“Таким чином ця інформація є непідтвердженою”, – сказав О.БОНЮК.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справа стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) та пред’явлено обвинувачення.

Екс-міністра транспорту було затримано законно на проспекті Бажана в Києві 9 лютого і на підставі дозволу суду та протоколу слідчого про затримання було доставлено для подальшого утримання до УСБ України у м. Києві.

Адвокати та народні депутати заявили про ряд порушень під час затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО. 14 лютого Генеральна прокуратура України розпочала перевірку законності дій співробітників СБУ під час затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО.

11 лютого Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. Таким чином, було задоволено подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити М.РУДЬКОВСЬКОМУ запобіжний захід з підписки про невиїзд на арешт. За рішенням суду екс-міністр транспорту утримувався у Київському СІЗО №13.

18 лютого Апеляційний суд м.Києва ухвалив рішення відмінити ухвалу Печерського райсуду столиці про обрання запобіжним для М.РУДЬКОВСКОГО заходом взяття під варту і ухвалив рішення звільнити його під підписку про невиїзд.