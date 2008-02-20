Путін нагадав Тимошенко про результати зустрічі з Ющенком

Президент Росії Володимир ПУТІН закликає уряд України забезпечити російським і українським інвесторам рівні права для роботи на ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в резиденції Ново-Огарьово.

«Я прекрасно розумію бажання українського уряду привести все у відповідність з принципами соціальної та економічної справедливості, але для нас найголовніше, щоб російські інвестори були в становищі, не гіршому, ніж інші, у тому числі і українські інвестори», - сказав В.ПУТІН.

При цьому Президент Росії нагадав про свою зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 12 лютого. «Ми обговорили ряд проблем, які, на перший погляд, здавалися серйозними, але з`ясувалося, що проблеми всі можуть бути вирішені і глибоких суперечностей щодо жодної з них немає», - наголосив він.

В.ПУТІН також вважає необхідним активізувати співпрацю двох країн у галузі виробничої кооперації. Він відзначив, що Росія і Україна повинні більше приділяти уваги «диверсифікації зв`язків».

У свою чергу прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО повідомила про результати проведених сьогодні переговорів з главою уряду Росії Віктором ЗУБКОВИМ.

«Так, як проходив діалог, мені здається, що робота буде успішною», - сказала вона.

За словах Ю.ТИМОШЕНКО, в квітні сторони підготують «повністю узгоджені пріоритети щодо всіх 11 підкомісій».

Керівник українського уряду наголосила, що Україна зацікавлена в повноцінному використанні можливостей кооперації між Україною і Російською Федерацією.

Після цього В.ПУТІН поцікавився у Ю.ТИМОШЕНКО, чи задоволена вона зустріччю з В.ЗУБКОВИМ.

Відповідаючи на це запитання, прем`єр-міністр України сказала: «Так, у нас не було жодного питання, щодо якого у нас були б дуже глибокі розбіжності».

Зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНА розпочалася о 18.00 за київським часом і триває досі. Згідно з програмою візиту, зустріч Президента РФ і прем`єр-міністра України повинна тривати дві години.