Мороз на 9.30 скликає Погоджувальну раду

О 9.30 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Олександр МОРОЗ.

О.МОРОЗ наголосив, що в нього немає ніяких зобов’язань ні перед ким. Він закликав всіх народних депутатів до співпраці і зазначив, що «в парламенті немає переможців і переможених».