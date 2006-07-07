Мороз на 9.30 скликає Погоджувальну раду
09:06, 07 липня 2006Політика
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Спікер закликає всіх до співпраці
О 9.30 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Олександр МОРОЗ.
О.МОРОЗ наголосив, що в нього немає ніяких зобов’язань ні перед ким. Він закликав всіх народних депутатів до співпраці і зазначив, що «в парламенті немає переможців і переможених».
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