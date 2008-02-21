Москаль хоче, щоб Мороз публічно посипав собі голову попелом

Член фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, заступник голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що СПУ має публічно вибачитись перед українським народом за дії Миколи РУДЬКОВСЬКОГО на посаді міністра транспорту і зв’язку і Василя ЦУШКА - на посаді міністра внутрішніх справ.

Про це він сказав сьогодні в ході веб-конверенції на сайті “Газеты по-киевски”.

“Про те, що це люди недостойні і авантюристи, я і “Народна самооборона” говорили з моменту їх призначення. Що вони погано закінчать самі і доведуть до блуду очолювані ними міністерства. Що і сталося: М.РУДЬКОВСЬКИЙ - під слідством, а В.ЦУШКО - в бігах”, - сказав Г.МОСКАЛЬ.

“Пора встановити, що ті партії, які рекомендують своїх людей у склад Кабміну, повинні нести за них політичну відповідальність, а СПУ повинна би була прилюдно вибачитись за дії В.ЦУШКА і М.РУДЬКОВСЬКОГО перед українським народом”, - переконаний депутат.