СБУ розсекретила матеріали про діяльність ОУН на Донеччині

Управлінням Служби безпеки України в Донецькій області на основі документальних матеріалів, що зберігаються в архіві, проводиться робота щодо сприяння відновленню реальних історичних подій на території Донеччини під час Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, управлінням віднайдені та розсекречені матеріали 11 томів 9 архівних кримінальних справ, які були порушені органами НКВС проти учасників ОУНівського підпілля на Донеччині. Зокрема, у них містяться документи, які свідчать, що основною метою ОУНівців на Донбасі було створення самостійної української держави.

Ці документи вперше демонструються на фотовиставці «Українська Повстанська Армія: історія нескорених», яка демонструється з 19 до 27 лютого в обласній універсальній бібліотеці ім. Крупської у Донецьку.

В одному з томів архівних справ зберігався вилучений у підпільників номер газети “За самостійну Україну” від 10 грудня 1943 року.