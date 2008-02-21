Тимошенко назвала Мєдвєдєва майбутнім Президентом Росії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що зможе провести зустріч з кандидатом в Президенти Росії, діючим першим віце-прем`єр-міністром уряду Росії Дмитром МЕДВЄДЄВИМ після завершення президентської виборчої кампанії в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення прем`єр висловила сьогодні журналістам після повернення до Києва з Москви, де вона перебувала з робочим візитом.

«Що стосується Д.МЕДВЄДЄВА, майбутній Президент Росії, він зараз знаходиться в завершальному передвиборному турі. Думаю, після завершення виборів ми зможемо з ним зустрітися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО в ході свого робочого візиту до Москви 20-21 лютого провела зустрічі з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ, головою правління Ощадбанку Росії Германом ГРЕФОМ, головою правління російського ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Програма візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви не передбачала зустрічі з кандидатом в Президенти Росії Д.МЕДВЄДЄВИМ.