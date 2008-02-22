Політрада Нашої України відклала всі проблеми до 1 березня

1 березня відбудеться засідання Політичної ради партії “Народний Союз Наша Україна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку “Наша Україна - Народна самооборона”, відповідне рішення було прийнято на засіданні Президії НСНУ 20 лютого. На засіданні президії було розглянуто поточну політичну ситуацію та схвалено заяву президії з приводу виходу з НСНУ окремих членів партії.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого з НСНУ вийшов глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, а 19 лютого про вихід з “Нашої України” оголосили заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, народні депутати Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Ігор КРІЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Оксана БІЛОЗІР та Василь ПЕТЬОВКА.

Колишні члени НСНУ зауважують, що деякі члени «Нашої України» почали використовувати партію для задоволення власних амбіцій.