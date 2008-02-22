Яценюк окремо поговорить з НУ-НС і БЮТ

На "рідну" фракцію спікер виділив лише годину

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК 22 лютого, проведе зустрічі з фракціями «Наша Україна - Народна самооборона» та БЮТ. Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, зустріч А.ЯЦЕНЮКА з депутатами НУ-НС запланована на 10.00. Із фракцією «Блок Юлії Тимошенко» голова ВР планує провести зустріч об 11.00. Після закінченні зустрічей передбачається брифінг А.ЯЦЕНЮКА.

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