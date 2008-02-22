Каськів вважає, що Україні варто повернути ядерний статус

Народний депутат України від громадянської партії «Пора» Владислав КАСЬКІВ ініціює розгляд у Верховній Раді питання про повернення ядерного статусу України.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ГП "Пора" Мар`яна ПОЧТАР, зазначивши, що «Пора» своїм парадом перед Посольством Російської Федерації розпочала широку громадянську кампанію «За ядерний щит України».

На переконання членів "Пори", "останні заяви Президента РФ ПУТІНА, просякнуті істеричними нотками, містять прямі погрози націлення на Україну російських ядерних ракет".

Як йдеться у заяві Політради ГП "Пора", "стає очевидним, що розраховувати на систему колективної безпеки за участі РФ - як мінімум ненадійно. Україна має шукати реальні альтернативи угодам 1994 року, від виконання яких Росія де-факто відмовилась".

Як вважають у "Порі", такими альтернативами, здатними забезпечити дійсну безпеку України, є: у сфері зовнішньої політики - підключення до дійсно ефективної системи колективної безпеки, якою є Північноатлантичний альянс; у сфері власної обороноздатності - відновлення в Україні повного замкненого ядерного виробничого циклу та відмова від штучно нав`язаного Україні на початку 1990-х без’ядерного статусу".

"ПУТІН своїми заявами звільнив нас від зобов`язань 1994 р., і відкрив Україні дорогу до «ядерного клубу», де ми зможемо відчути себе у безпеці, спираючись на власний інтелектуальний, технічний та військовий потенціал", - підкреслюється в заяві "Пори".