Вінський і Порошенко готують переворот у Соцпартії?

12:44, 07 липня 2006
Політика
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Про це заявляє "Братство"

«Братство» стверджує, що перший секретар політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ та член “Нашої України” Петро ПОРОШЕНКО готують позачерговий з’їзд Соціалістичної партії, мета якого - перевибори діючого голови партії Олександра МОРОЗА.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні «Братства», найімовірніше, новим лідером партії стане давній союзник П.ПОРОШЕНКА - Юрій ЛУЦЕНКО. “Втрата останнім міністерського портфеля - питання практично вирішене”, зазначають у “Братстві”.

За словами авторів повідомлення, “крім особистої образи ПОРОШЕНКА на МОРОЗА, даний хід обумовлений проблемами у взаєминах самого ПОРОШЕНКА з НСНУ. Малоймовірно, що ПОРОШЕНКО особисто очолить СПУ, але стане головним фінансистом партії та підвищить свій вплив у парламенті”. Однак “Братство”, посилаючись на поінформоване джерело, не виключає і розкол соціалістів на з`їзді.

Як повідомляв УНІАН, Й.ВІНСЬКИЙ 6 липня заявив, що подає у відставку з посади першого секретаря Політради СПУ у зв`язку з тим, що голова СПУ Олександр МОРОЗ “фактично підтримав лінію на розвал Коаліції демократичних сил”, відмовившись голосувати за кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду спікера, висунуту “Нашою Україною”.

 

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