У БЮТ кажуть, що Тимошенко все одно розорить кубло під дахом ПР

Блок Юлії Тимошенко вважає, що блокування Партією регіонів роботи Верховною Ради, кінцевою метою якого є дестабілізація ситуації в країні та переформатування коаліції та влади, відбувається в тому числі і на вимогу «РосУкрЕнерго».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

За словами авторів заяви, "поки Юлія ТИМОШЕНКО бореться з таким корупційним кублом, як «РосУкрЕнерго», воно звило собі затишне гніздечко у фракції Партії регіонів - починаючи з надзвичайного та повноважного посла «РосУкрЕнерго» в Україні, екс-міністра палива та енергетики БОЙКА, закінчуючи колишнім керівником служби охорони РУЕ".

Сьогодні, підкреслюється в заяві, «РосУкрЕнерго» "під політичним дахом Партії регіонів шантажує державу і прагне тіньовими методами заробити чергові мільярди за рахунок громадян України".

На думку БЮТівців, "у комерційній компанії «РосУкрЕнерго» та в Партії регіонів як її політичному представництві добре розуміють, що рано чи пізно ТИМОШЕНКО знищить корупційне кубло в газовій сфері, тому і розгортають шалений спротив - від добре проплаченої дармовими грошима кампанії в пресі до спроб унеможливити роботу уряду ТИМОШЕНКО через дестабілізацію політичної ситуації".

Між тим, заявляють в БЮТ, колишній уряд Віктора ЯНУКОВИЧА "залишив країну без належних угод та чітко визначеної ціни на газ на 2008 рік. Натомість він залишив по собі більш як мільярдний газовий борг грошима та нестачу газу в чотири мільярда кубометрів".

Як зазначають в БЮТ, зараз вся країна "споживає негативні наслідки правління уряду ЯНУКОВИЧА в енергетичній сфері. Доки колишній прем’єр-міністр збирає на засідання свій тіньовий уряд, його тіньовий партнер завдає колосальної шкоди національним інтересам Української держави".

Разом з тим в БЮТ переконані, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО працював, працює й працюватиме максимально ефективно, незважаючи на блокаду парламенту, а «РосУкрЕнерго» рано чи пізно буде ліквідовано, "незважаючи на його потужну політичну «кришу».