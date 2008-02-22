Через тиждень Наша Україна спробує обігнати Балогу

Політрада партії "Народний Союз Наша Україна" 1 березня розгляне питання створення єдиної партії на базі блоку "Наша Україна-Народна Самооборона".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Політради НСНУ, лідер фракції НУ-НС В`ячеслав КИРИЛЕНКО під час візиту до Полтави 21 лютого.

«Вже погоджений Устав єдиної партії, на 95% готова її Програма і організаційні умови об`єднання. Коли процес розвинеться і буде згода політичних лідерів, хоч навіть і не всіх 9-ти партій, ми зможемо незабаром оприлюднити дату об`єднавчого з`їзду» - сказав він.

Політрада також має намір обговорити вихід із партії семи політиків.

Крім того, В.КИРИЛЕНКО повідомив журналістам, що партія НСНУ і фракція НУ-НС у Верховній Раді взяли курс на зближення із фракцією блоку Володимира ЛИТВИНА, щоб відстояти позиції демократичної коаліції.

Також під час візиту на Полтавщину 21 лютого В.КИРИЛЕНКО обговорив із активом НСНУ у Полтавській області діяльність партії в регіоні, наголосивши, що потрібно «робити все для того, щоб партія зберігала єдність і виконувала покладені на неї обов`язки», щоб демократична коаліція в парламенті існувала якомога довше.