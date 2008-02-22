Ющенко вимагає звіт Тимошенко про газові переговори у Москві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у понеділок, 25 лютого, хоче отримати звіт прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо її газових переговорів у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в інтерв’ю журналістам у московському аеропорту перед поверненням до України.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, він хотів би почути від прем’єра інформацію про антиінфляційні заходи, які буде здійснювати уряд.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зауважив, що хотів би отримати звіт щодо антиінфляційної політики уряду та Національного банку на 2008 рік.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні ситуація на продовольчому ринку стає проблемою №1 один не лише на європейському континенті – вона стає глобальною. «Відповідь на те, як країна впорається на продовольчому ринку, в значній мірі дає відповідь, як країна впорається з контролем над інфляцією», - сказав Президент, додавши, що українська інфляція провокується саме на продовольчому ринку.

Президент вважає, що багато чого ще не зроблено, в тому числі і в ціновій політиці, і в бюджеті України. «На мій погляд, формування 1,5 млрд. тонн аграрного фонду - це пряма відповідь на те, які у нас будуть ціни в країні всередині 2008 року", - сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогоднішня ціна на зерно вже на 30% різниться від зовнішніх цін на хліб. «Це той навіс, який висить над роздрібними цінами на Україні, це одна із загроз внутрішнього ринку, до неї треба готуватися на загальнонаціональному рівні», - сказав президент, додавши, що саме тому йде мова про державні замовлення і резерви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Кабінет Міністрів України прийняв за основу комплекс антиінфляційних заходів.

“Комплекс антиінфляційних заходів прийнятий за основу і буде допрацьований”, - сказав міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.