Яворівський пропонує ліквідувати посаду Балоги

Народний депутат України від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Кіровограді висловив припущення про недоцільність існування посади керівника Секретаріату Президента.

«Може, треба думати, щоб взагалі відмінити цю посаду», - сказав він.

За словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, до такої думки він дійшов після роздумів про надмірну амбітність і бажання політичної самоідентифікації у кожного з тих, хто обіймав дану посаду в останні роки, назвавши, зокрема, постаті Віктора МЕДВЕДЧУКА та нинішнього керівника Секретаріату Віктора БАЛОГУ.

На думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, «ситуація у Києві зараз підступна», і не в останню чергу через нещодавнє рішення В.БАЛОГИ та кількох депутатів вийти зі складу партії «Народний Союз Наша Україна». «Це своєрідна відповідь на образу. Нещодавно Кабмін відмінив декілька корупційних рішень попереднього уряду стосовно виділення земельних ділянок. В тому числі й рішення про надання БАЛОЗІ у користування більше 260 га на Закарпатті», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ. За його словами, таким чином керівник Секретаріату Президента поставив під загрозу існування у парламенті фракції НСНУ та демократичної коаліції в цілому.