Експерти бояться, що на виборах на Донбасі може пройти Царьов

Про це він сказав під час прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання щодо кандидатів, які раніше балотувалися до парламенту від сходу України та Криму.

"Може бути обраний хто завгодно, бо це територія, яка контролюється російськими військами, російськими найманцями, російськими маріонетками. Розумієте, хто там може бути обраний?", - сказав Бала.

На його думку, має бути ухвалено закон про антидержавну діяльність, за яким, зокрема, людина, яка "бігає з прапором іншої країни" буде позбавлена громадянства України. Таким чином, такі люди не матимуть права брати участь у виборчій кампанії ні до місцевих органів влади, ні до парламенту.

Читайте такожТимчук, козак Гаврилюк та Чорновол йдуть на вибори разом з партією "Народний фронт""Я не здивуюся, якщо ми побачимо польових командирів з тієї сторони, які будуть обрані в парламент", - відзначив експерт і додав, що наразі на Донбасі "може з Марса прилетіти хтось і обратися, бо там ніхто не буде контролювати, скільки прийшло... там може бути 100% явка. Правда?".

У свою чергу, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що "не дивно буде, якщо Царьов і ще 10 депутатів, які будуть представляти "ЛНР" і "ДНР", але це територія України, прийдуть в парламент... і що з ними зробиш, у них депутатська недоторканність".