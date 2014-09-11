Мер Херсона закликав ввести на Херсонщині воєнний стан

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

За словами Миколаєнка, такий крок, скоріш за все, надав би можливість вирішувати багато нагальних питань з облаштування оборони регіону від можливого військового втручання з боку Росії з меншими бюрократичними перепонами.

Водночас мер Херсону припустив, що військові з Херсонщини мали б залишатися на території регіону, а не в зоні АТО, та принесли би більше користі, враховуючи існуючи загрози.

"Наші б батальйони мали б залишитися тут - в Херсонській області і приділяти більше уваги обороні області", - сказав Миколаєнко. Також він скептично поставився щодо доцільності проведення парламентських виборів в умовах, коли на Сході України йдуть бойові дії.

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«Можливо, парламентські вибори сьогодні недоречні? Треба закінчити з війною, а потім проводити вибори... Можливо, навесні, коли території будуть звільнені від російських окупантів", - зазначив Миколаєнко.