Проросійське козацтво погрожує розправою за допомогу українським силовикам - РНБО

00:24, 12 вересня 2014
Політика
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Проросійське козацтво на півдні Донецької області залякує місцевих мешканців та погрожує розправою за допомогу українським силовикам.

Лисенко / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У населеному пункті Ялта на півдні Донецької області активізували діяльність представники проросійського козацтва», - зазначив він.

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«Вони залякують місцевих мешканців, які підтримують українську владу, та погрожують розправою у разі надання допомоги силовим структурам України. Правоохоронні органи вживатимуть заходів для припинення діяльності цих проросійських угрупувань», - запевнив Лисенко.

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