Бойовики на Донбасі вимагали від залізничників перейти на їхній бік під загрозою розправи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

За його словами, сьогодні представники так званої ДНР вимагали від начальника міліції на Донецькій залізниці, щоб він та його підлеглі склали присягу на вірність їм, погрожуючи фізичною розправою, але отримали відмову.

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Як зазначив Лисенко, щоб зберегти життя та здоров'я правоохоронців, керівництвом органів внутрішніх справ було прийнято рішення, щоб особовий склад залишив будівлю, яка після цього була захоплена терористами.