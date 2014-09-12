Порошенко: Особливий статус районів Донбасу означає децентралізацію влади

Про це глава держави повідомив на коференції в Києві.

"Усі, хто стурбований щодо змісту і суті спеціального закону про особливий статус для деяких районів Донецької і Луганської області, ви там не знайдете жодної небезпеки для територіальної цілісності і суверенітету моєї країни. Жодної загрози для незалежності моєї країни", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що пропонує ухвалити конституційні зміни щодо децентралізації влади.

"Коли люди у місцевих органах влади, самоврядування, які дуже близькі до муніципальних рад, можуть впливати на ситуацію: вирішувати, яку на місцевій території мову вживати, які культурні події відзначати, як витрачати гроші з місцевого бюджету", - сказав президент.

Читайте такожТурчинов: Якщо мирно очистити Донбас не вдасться, альтернативи воєнному стану не будеВодночас він підкреслив, що такі питання як питання зовнішньої політики, безпеки та військової політики, стратегічні напрямки розвитку країни перебуватимуть у компетенції центральних органів влади.

Порошенко також наголосив на важливості проведення дострокових місцевих виборів.

"Тільки у такий спосіб ми зможемо розв'язати кризу. Потрібно створити людей, з якими ми можемо розмовляти. І ці люди мають представляти донеччан і луганчан", - сказав він.

Крім того, на думку Порошенка, закон про амністію для тих, хто не вчинив тяжких злочинів, також створить можливість для діалогу.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, уповноважений президента України з питань врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко повідомляла про розробку законопроекту про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Наступного тижня його можуть обговорити у парламенті.

Геращенко зауважила, що в законі про особливий статус не йтиметься про федералізацію. Вона нагадала слова президента про децентралізацію, що особливий статус передбачатиме більше економічних і гуманітарних прав для регіонів.