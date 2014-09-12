Порошенко: Особливий статус районів Донбасу означає децентралізацію влади
Президент України Петро Порошенко наголошує, що закон про особливий статус деяких територій Донецької та Луганської областей не матиме жодної загрози для незалежності України.
Про це глава держави повідомив на коференції в Києві.
"Усі, хто стурбований щодо змісту і суті спеціального закону про особливий статус для деяких районів Донецької і Луганської області, ви там не знайдете жодної небезпеки для територіальної цілісності і суверенітету моєї країни. Жодної загрози для незалежності моєї країни", - сказав Порошенко.
Він також зазначив, що пропонує ухвалити конституційні зміни щодо децентралізації влади.
"Коли люди у місцевих органах влади, самоврядування, які дуже близькі до муніципальних рад, можуть впливати на ситуацію: вирішувати, яку на місцевій території мову вживати, які культурні події відзначати, як витрачати гроші з місцевого бюджету", - сказав президент.
Читайте такожТурчинов: Якщо мирно очистити Донбас не вдасться, альтернативи воєнному стану не будеВодночас він підкреслив, що такі питання як питання зовнішньої політики, безпеки та військової політики, стратегічні напрямки розвитку країни перебуватимуть у компетенції центральних органів влади.
Порошенко також наголосив на важливості проведення дострокових місцевих виборів.
"Тільки у такий спосіб ми зможемо розв'язати кризу. Потрібно створити людей, з якими ми можемо розмовляти. І ці люди мають представляти донеччан і луганчан", - сказав він.
Крім того, на думку Порошенка, закон про амністію для тих, хто не вчинив тяжких злочинів, також створить можливість для діалогу.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат, уповноважений президента України з питань врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко повідомляла про розробку законопроекту про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Наступного тижня його можуть обговорити у парламенті.
Геращенко зауважила, що в законі про особливий статус не йтиметься про федералізацію. Вона нагадала слова президента про децентралізацію, що особливий статус передбачатиме більше економічних і гуманітарних прав для регіонів.