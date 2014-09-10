Деяким районам на Донбасі тимчасово нададуть особливий статус - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на розширеному засіданні уряду.

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Також Порошенко заявив, що найближчим часом доведеться створити особливий режим перебування громадян в зонах, прилеглих до зони АТО.