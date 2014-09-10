Деяким районам на Донбасі тимчасово нададуть особливий статус - Порошенко
11:16, 10 вересня 2014Політика
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Законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей наступного тижня буде внесений до Верховної Ради.
Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на розширеному засіданні уряду.
Читайте такожПідписання мінського протоколу не свідчить про легітимізацію "ЛНР" і "ДНР""Закон України про тимчасове самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей передбачає чітко статус цих регіонів в складі України. Наступного тижня цей проект буде внесений до Верховної Ради України", - сказав президент.
Також Порошенко заявив, що найближчим часом доведеться створити особливий режим перебування громадян в зонах, прилеглих до зони АТО.
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