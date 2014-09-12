РФ біля кордону з Україною облаштовує вогневі позиції та розгортає наметові містечка

У Ростовській області російські військові продовжують облаштовувати вогневі позиції та командні пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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"У Ростовській області РФ навпроти Донецької та Луганської областей військовими формуваннями ЗС РФ триває інженерне облаштування вогневих позицій та командних пунктів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прикордонники відзначають, що розгортаються військові наметові містечка та ведеться пошук у прикордонних населених пунктах будівель для розміщення особового складу.