Російські військові облаштовують вогневі позиції на півночі Криму

13:26, 27 серпня 2014
Політика
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Російські військові облаштовують вогневі позиції на півночі Криму, місцевим жителям говорять про можливі військові дії.

Фото Міністерства оборони РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Російськими військовими проводиться обладнання позицій в районі м. Джанкой та на півночі тимчасово окупованого Криму», - зазначив він.

Читайте такожРосіяни та терористи захопили 7 населених пунктів на Донбасі (карта АТО)Крім того, за словами Лисенка, серед місцевого населення поширюються інформація про можливі військові дії.

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