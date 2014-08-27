Російські військові облаштовують вогневі позиції на півночі Криму
13:26, 27 серпня 2014Політика
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Російські військові облаштовують вогневі позиції на півночі Криму, місцевим жителям говорять про можливі військові дії.
Росія може завдати удар по Україні з окупованого півострова / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Російськими військовими проводиться обладнання позицій в районі м. Джанкой та на півночі тимчасово окупованого Криму», - зазначив він.
Читайте такожРосіяни та терористи захопили 7 населених пунктів на Донбасі (карта АТО)Крім того, за словами Лисенка, серед місцевого населення поширюються інформація про можливі військові дії.
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