Фюле пропонує скликати міжнародну конференцію через порушення прав кримських татар
15:20, 13 вересня 2014Політика
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Комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле пропонує скликати міжнародну конференцію стосовно розгляду питань, пов`язаних з порушенням прав кримських татар.
Права кримських татар утискують / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Фюле сказав на 11-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської стратегії у Києві.
”Я хотів би запропонувати організувати міжнародну конференцію з приводу того, що відбувається з кримськими татарами”, - сказав Фюле.
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Також він нагадав про обмежувальні заходи щодо потрапляння товарів, вироблених в Криму, на ринки ЄС. У зв`язку з цим він відзначив, що кримські товари можуть потрапити на європейський ринок за умови, якщо українські компетентні органи сертифікують їх.
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