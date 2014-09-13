Фюле пропонує скликати міжнародну конференцію через порушення прав кримських татар

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фюле сказав на 11-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської стратегії у Києві.

”Я хотів би запропонувати організувати міжнародну конференцію з приводу того, що відбувається з кримськими татарами”, - сказав Фюле.

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Також він нагадав про обмежувальні заходи щодо потрапляння товарів, вироблених в Криму, на ринки ЄС. У зв`язку з цим він відзначив, що кримські товари можуть потрапити на європейський ринок за умови, якщо українські компетентні органи сертифікують їх.