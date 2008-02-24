Луценку не подобається перша буква в назві нової партії Балоги

Міністр внутрішніх справ, лідер блоку «Народна самооборона» Юрій Луценко вважає, що НУ-НС намагаються розколоти. Таку думку міністр МВС висловив в інтерв`ю «Корреспонденту».

«Нашу Україну» явно розколюють», - заявив Луценко.

«Народна самооборона» виступала і виступає за єдність демократичних сил, за єдність коаліції – БЮТ і НУ-НС. Ми підтримуємо лідера НУ-НС В`ячеслава Кириленка в спробах протистояти рейдерским атакам на партію з боку авантюристів і пристосуванців», - заявив міністр.

За словами Луценка, «якщо з НСНУ йдуть люди, то це їх особиста справа».

«Єдине, на чому ми наполягатимемо, щоб вони і далі виконували узяті зобов`язання: бути у складі демократичної коаліції, підтримувати демократичною уряд, голосувати за закони, які чекають наші виборці. Адже головне - не шашечки, а головне – щоб коаліція їхала», - пояснив Луценко.

В той же час лідер «Народної самооборони» заявив, що йому не подобається перша буква в назві нової партії «Г» (новий партійний проект Віктора Балоги - партія «Гарт»), оскільки «блок «ГНУНС» зовсім "гнусно" звучить».

Ура-Информ