ОБСЄ фіксує збільшення частоти порушень перемир'я на Донбасі

20:04, 15 вересня 2014
Політика
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні за останні 48 годин зафіксувала зростання кількості випадків порушення режиму перемир'я та закликає всі сторони дотримуватися підписаних у Мінську угод.

Місія ОБСЄ фіксує зростання частоти порушень перемир'я / Фото УНІАН

Про це повідомляється у заяві голови місії Ертугрула Апакана.

Зокрема, Апакан звернувся до всіх сторін з вимогою забезпечити спостерігачам можливість виконувати свої обов'язки після серії інцидентів, у яких життя учасників місії зазнали серйозної загрози. Так, увечері 14 вересня була обстріляна з артилерії група спостерігачів СММ.

Такі випадки Апакан назвав "неприйнятними".

Читайте такожАвстрія надасть ОБСЄ безпілотники для моніторингу ситуації на Донбасі"Ми закликаємо усі сторони дотримуватися угод про припинення вогню, як було домовлено у Мінську, і забезпечити повний моніторинг втілення цих угод. СММ збирається продовжити свою місію, відповідно до мандатів 57 країн-учасників ОБСЄ", - заявив голова місії.

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