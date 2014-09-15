Яценюк: Амністія для тих, хто вбивав, - неприйнятна



Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Читайте такожПорошенко пропонує Донбасу російську мову, амністію всіх бойовиків та три роки "особливого статусу"

“Амністія тих, у кого на руках кров, хто вбивав, неприйнятна, і ніхто таких людей амністувати не буде”, - сказав він.