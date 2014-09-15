Яценюк: Амністія для тих, хто вбивав, - неприйнятна
22:41, 15 вересня 2014Політика
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Амністії для тих людей, які вбивали на сході України, не буде.
Амністії для тих людей, які вбивали на сході України, не буде, каже Яценюк
Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
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“Амністія тих, у кого на руках кров, хто вбивав, неприйнятна, і ніхто таких людей амністувати не буде”, - сказав він.
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