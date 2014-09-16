Дія Конституції на всій території України має бути безспірна - прем`єр
00:54, 16 вересня 2014Політика
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Територіальна цілісність і суверенітет і дія українського права і української Конституції на всій території української держави повинна бути безспірна.
Дія Конституції на всій території України має бути безспірна , зхаявив Яценюк / ukrliter.com
Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
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“Що стосується так званого особливого статусу, завтра треба, щоб парламент його розглядав і треба побачити остаточну редакцію цього законопроекту. Що повинно бути основним питанням в цьому законопроекті? Територіальна цілісність і суверенітет і дія українського права і української Конституції на всій території української держави повинна бути безспірна”, - сказав він.
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