Дія Конституції на всій території України має бути безспірна - прем`єр



Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

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“Що стосується так званого особливого статусу, завтра треба, щоб парламент його розглядав і треба побачити остаточну редакцію цього законопроекту. Що повинно бути основним питанням в цьому законопроекті? Територіальна цілісність і суверенітет і дія українського права і української Конституції на всій території української держави повинна бути безспірна”, - сказав він.