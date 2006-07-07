Луценко розповів, що він думає про Мороза і Вінського

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що якщо Соціалістична партія України вирішить підтримати донецького представника на посаду прем’єр-міністра, то це буде «зрадою, і я не буду міністром у такому уряді і членом такої партії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні журналістам.

Він нагадав, що після призначення його міністром призупинив своє членство в СПУ, і сьогодні на політраді СПУ він буде як гість.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що лідер СПУ Олександр МОРОЗ «має моральне і фахове право бути спікером». «Все питання в ціні цього рішення», - наголосив глава МВС.

Він зазначив, що нормальним буде, коли СПУ голосуватиме «за помаранчевого демократичного прем’єра».

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що сьогодні СПУ «проходить випробування золотою акцією парламенту». «І мова йде не про гроші або посади, мова йде про те, чи СПУ зможе залишитися самостійною політичною силою, а не маріонеткою донецького чи дніпропетровського клану під різними назвами», - підкреслив він.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що він не може підтримувати заяву першого секретаря СПУ Йосипа ВІНСЬКОГО про зраду, бо «Й.ВІНСЬКИЙ робив усе, щоб Соцпартія не підтримала В.ЮЩЕНКА проти В.ЯНУКОВИЧА на минулих президентських виборах, щоб СПУ не вступило у перший помаранчевий уряд».

Він звинуватив Й.ВІНСЬКОГО в тому, що той робив все для того, щоб «СПУ стала філіалом БЮТ, власне її маріонеткою за останній післявиборчий період».

Засідання політради СПУ розпочалося о 15.00.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Головою Верховної Ради було обрано лідера СПУ Олександра МОРОЗА. За нього проголосували 238 народних депутатів, причому 186 з них – з Партії регіонів, яка залишилася за рамками підписаної нещодавно коаліційної угоди. Блок Юлії Тимошенко і “Наша Україна” не брали участі у виборах спікера.

Сьогодні Політрада Партії регіонів висунула кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єра.