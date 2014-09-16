Івана Руснака призначено першим заступником міністра оборони

Раніше уряд звільнив з цієї посади Богдана Буцу.

Кабінет міністрів України призначив Івана Руснака першим заступником міністра оборони. Відповідне розпорядження від 10 вересня 2014 р. № 844-р опубліковане на Урядовому порталі. Попереднім розпорядженням № 843-р уряд звільнив його з посади заступника міністра оборони. Читайте такожКабмін заблокував призначення чиновника часів Януковича, якого запропонував Гелетей Як повідомляв УНІАН, 3 вересня, уряд звільнив Богдана Буцу з посади першого заступника міністра оборони. На початку червня в.о. заступник глави Адміністрації президента, народний депутат від ”Батьківщини” Андрій Сенченко звинуватив Буцу в блокуванні матеріально-технічного забезпечення армії. 25 червня Кабмін відсторонив Буцу від виконання повноважень за посадою першого заступника міністра оборони України до завершення службового розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter