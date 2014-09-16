Івана Руснака призначено першим заступником міністра оборони
Раніше уряд звільнив з цієї посади Богдана Буцу.
Кабінет міністрів України призначив Івана Руснака першим заступником міністра оборони.
Відповідне розпорядження від 10 вересня 2014 р. № 844-р опубліковане на Урядовому порталі.
Попереднім розпорядженням № 843-р уряд звільнив його з посади заступника міністра оборони.
Читайте такожКабмін заблокував призначення чиновника часів Януковича, якого запропонував Гелетей
Як повідомляв УНІАН, 3 вересня, уряд звільнив Богдана Буцу з посади першого заступника міністра оборони.
На початку червня в.о. заступник глави Адміністрації президента, народний депутат від ”Батьківщини” Андрій Сенченко звинуватив Буцу в блокуванні матеріально-технічного забезпечення армії.
25 червня Кабмін відсторонив Буцу від виконання повноважень за посадою першого заступника міністра оборони України до завершення службового розслідування.