Кабмін відсторонив першого заступника міністра оборони

Відповідне розпорядження “Про відсторонення Буци Б. Е. від виконання повноважень за посадою першого заступника Міністра оборони України” № 603-р від 25червня опубліковане на Урядовому порталі.

Читайте такожКошулинський закликав Яценюка скасувати ввізне мито на військову амуніцію"Відсторонити Буцу Богдана Еманоїловича від виконання повноважень за посадою першого заступника Міністра оборони України до завершення службового розслідування", - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. На початку червня в.о. заступник глави Адміністрації президента, народний депутат від "Батьківщини" Андрій Сенченко звинуватив Богдана Буцу у блокуванні матеріально-технічного забезпечення армії.