Польський прем`єр переніс візит до України

Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідає Україну не в лютому, а, швидше за все, в другій половині березня. Про це повідомив керівник політичного Кабінету глави уряду Славомір Новак, на якого посилається "Polskie Radio".

Раніше було визначено, що Д.Туск прибуде з візитом до Києва 26 лютого. Очікувалося, що буде підписано договір з Україною, пов`язаний з спільними заходами, що стосуються Євро-2012, і договір про малий прикордонний рух. У зв`язку з тим що графік робіт польського прем`єра дуже напружений, на форумі Україна-Європа польський уряд і його главу представлятиме віце-прем`єр Вальдемар Павляк.