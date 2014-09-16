Мітингувальники повалили паркан ВР з боку міського саду
19:14, 16 вересня 2014Політика
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Мітингувальники в ході сьогоднішніх акцій під Верховною Радою повалили близько 40 метрів паркану, що відгороджує будинок парламенту від міського саду з боку Будинку уряду.
Фото : Facebook, Дмитро Чигрин
Як передає кореспондент УНІАН, секції металевого паркану були звалені і наразі лежать на газоні.
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Нагадаємо, що саме з цьому місця — з тильної сторони будинку парламенту — заїжджає голова Верховної Ради, а також високопосадові гості парламенту.
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