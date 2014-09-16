Мітингувальники повалили паркан ВР з боку міського саду

Як передає кореспондент УНІАН, секції металевого паркану були звалені і наразі лежать на газоні.

Читайте такожСуб'єктами люстрації є всі держслужбовці крім виборних посад – нардеп

Нагадаємо, що саме з цьому місця — з тильної сторони будинку парламенту — заїжджає голова Верховної Ради, а також високопосадові гості парламенту.