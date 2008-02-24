Соціалісти сподіваються, що Рудьковський не зламається

Секретар Політради СПУ Ярослав Мендусь вважає, що справа Рудьковського не повинна вплинути на рішення питання про зняття депутатської недоторканності, з яким на вибори йшла партія «НУ-НС». Про це він заявив в інтерв`ю «From-UA».

«Думаю, що не тільки справа Рудьковського, але і той правовий нігілізм, який сьогодні демонструють різні гілки влади, буде ще одним додатковим аргументом з приводу того, що нам не потрібно винаходити український велосипед.

Депутатська недоторканність є гарантією того, що парламент, який, вибачте за грубість, Черчілль називав прямою кишкою демократії, зможе ставити на порядок денний ті питання, які турбують громадян, а не бути відділом Секретаріату Президента в українській системі влади», - говорить Мендусь.

"Очевидно, ви пам`ятаєте, як в 2005 році тодішній і нинішній міністр внутрішніх справ з гордістю розповідав, як він послав бронетранспортер в офіс Ріната Ахметова для того, щоб встановити закон і справедливість на «донецькій бандитській території». Як був арештований пан Колесніков, який відсидів у слідчому ізоляторі. І який зараз, проте, нагороджений однією з найвищих президентських нагород - орденом «За заслуги», а пан Ахметов є одним з ключових спонсорів фактично сімейного доброчинного фонду поддружжя Ющенків.

У мене складається враження, що з тих пір, повторюся, влада нічому не навчилася і, як і раніше, намагається сповідати принцип: всіх, хто неугодний, треба ламати через неправове коліно. Я думаю, такий задум існував і відносно Рудьковського. Сподіваюся, що Рудьковський не зламається", заявив соціаліст.