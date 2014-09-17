В полоні бойовиків помер начальник Горлівської ДАІ - ЗМІ

Про це йдеться в повідомленні 06242.

Раніше повідомлялося , що начальника ДАІ утримували в так званій катівні, яку бойовики організували в Горлівці в будівлі ДП " Артемвугілля " . Сьогодні стало відомо , що Юрій Суходольський помер.

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Юрій Суходольський з 2008 року по червень 2010-го був заступник начальника відділу ДАІ Горлівки по обслуговуванню адміністративної території. Горлівське ДАІ Суходольський очолив в липні 2010 року.