Балога каже, що Президент не буде терпіти бездіяльність Ради

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не виключає проведення дострокових парламентських виборів, якщо робота Верховної Ради і надалі буде паралізованою.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю.

За словами В.БАЛОГИ, "події що відбуваються у Верховній Раді, створені штучно". "Питання про вступ до НАТО – це алегорія, яка не піддається ніякому аналізу", - вважає він.

Керівник Секретаріату переконаний, якщо у політичних сил наразі є здоровий глузд, то вони повернуться до питання організації роботи Верховної Ради. «Якщо глузду немає, то скажу чесно, ніхто не буде терпіти, ні суспільство, ні Президент, який за Конституцією має право після 30-ти денного терміну нероботи парламенту розпустити парламент за 90 статтею», - підсумував В.БАЛОГА.