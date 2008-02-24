Балога розповів, чому вийшов з НСНУ

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА запевняє, що вихід кількох осіб з партії «Народний Союз Наша Україна» жодним чином не пов’язаний з тим, що він сам залишив лави цієї політичної сили.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Якщо завтра знову хтось в тому чи іншому регіоні вийде з лав «Нашої України», то знову будуть говорити про те, що це однодумці БАЛОГИ. Насправді це не так», - сказав Глава Секретаріату.

Він наголосив, що розмовляв на цю тему з низкою своїх колишніх однопартійців. При цьому В.БАЛОГА запевнив, що «сьогодні не стоїть питання - буде чи ні новий проект». «Сьогодні стоїть питання, що ми не повинні стояти на місті. Вважаю, що це і послужило причиною мого виходу», - сказав він.

В.БАЛОГА також запевнив, що ще однією причиною його виходу стало гальмування створення єдиної партії на базі блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Він нагадав, що у грудні 2007 року керівники 9 політсил мали прийняти політичне рішення про створення єдиної партії. «Вони давали слово Президенту, коли формували виборчий блок на позачергових виборах, про створення єдиної сили на базі виборчого блоку», - зазначив він. В.БАЛОГА вважає, що гальмування зі створенням єдиної партії «є шляхом в нікуди». Він наголосив, що не звик програвати і тому не хоче «бути в тому форматі, який сьогодні працює».

Віповідаючи на запитання чи погоджується він з тим, що його в політиці називають сірим кардиналом, В.БАЛОГА сказав: «Головне не те, як тебе називають, а головне те – чи ти корисний на тій посаді, яку ти обіймаєш».