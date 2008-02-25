Балога натякає, що коаліції бракує Партії регіонів

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА досі вважає, що коаліція в 227 голосів не забезпечить постійної стабільності роботи парламенту.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

Він нагадав, що був одним з тих політиків, який одразу після позачергових виборів наголошував, що коаліція в 226 голосів є «ненайміцнішою». «Я мабуть був один іх тих політиків, який говорив, що конструкція в 226 голосів ніколи не буде давати стабільності в парламенті», - сказав керівник Секретаріату Президента.

В БАЛОГА зазначив, що в коаліції повинні були бути не тільки БЮТ та НУ-НС, а ще як мінімум Блок Литвина. «Але коли говорити про те, що там мала би бути і така політична сила як Партія регіонів, то у мене ніколи не було спротиву», - сказав він.

В. БАЛОГА висловив сподівання, що вже за кілька місяців можна буде побачити, як виконуються домовленості, досягнуті всередині коаліції між БЮТ та НУ-НС. «Ми протягом короткого періоду побачимо, чи ці домовленості виконуються», - сказав він.