Балога вважає, що ховати Нашу Україну зарано

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що сьогодні не слід говорити, що у партії «Наша Україна» немає майбутнього.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю.

В.БАЛОГА пояснив це тим, що партія «Наша Україна» одна з найбільших політичних сил в нашій державі.

При цьому він наголосив, що на кожному етапі розвитку та становлення політичної сили керівництво не повинно припускатися серйозних помилок. «Тоді буде майбутнє. Але це вже питання не до мене, це вже питання до тих керівників і чільників партії, які будуть опікуватися партією», - сказав В.БАЛОГА.